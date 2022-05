Tiberio Timperi e il parto “plurale” | Quattro sono molto meglio di uno

Leggi su newstv

(Di sabato 14 maggio 2022)si sa di, uno dei conduttori più simpatici ed umani della televisione italiana. Maresta ancora da scoprire. Un” avvenuto recentemente getta luce su un aspetto meno conosciuto di questo grande personaggio., classe 1964, è uno dei personaggi più “densi” della televisione italiana. Un sorriso aperto, cordiale, che rivela la sua grande umanità. Un’ironia puntuta, puntuale, da cui traspare un’intelligenza raffinata, colta, ma non per questo altezzosa.la sa lunga Web Sourcenon è un personaggio come tanti. Non è fatto con lo stampino, ma a mano. Non viene da allevamenti e scuderie, ma si è fatto da ...