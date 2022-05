(Di sabato 14 maggio 2022) Un vero e proprio poligono di tiro navale nel bel mezzo del deserto del Taklamakan, situato quasi interamente nella regione cinese dello Xinjiang. È quanto rivelano le immagini satellitari fornite dalla società Maxar e analizzate da USNI News, che restituiscono le immagini didie portaerei statunitensi. La notizia che lasi stesse esercitando a colpire questi bersagli con i propri missili balistici antinave è in realtà dell’anno scorso. La novità, però, è che allesi sono aggiunte ledi strutture portuali. Secondo USNI, lastarebbe affinando le sue capacità di colpire leamericane direttamente in porto con missili balistici a lungo raggio. Se prima questo tipo di esercitazioni poteva essere giustificato da una loro natura ...

Advertising

Formiche.net

Da quando ha visto i video del massacro di Bucha, non è ancora riuscito a dormire, è rimasto ad osservare il mare dalla cima della scalinata Potemkin 'per vedere se spuntavano ledelle...Duenere che sfiorano i tetti a tutta velocità, confuse nella notte. Nessuno le ostacola per ... ma il fattore tempo gioca contro gli ucraini Colpo ucraino alla flotta russa: missili su tre... Sagome di navi e porti da bombardare. La Cina prepara una sua Pearl Harbor Noi abbiamo sempre saputo che qui al porto sono passate diverse navi nucleari e sommergibili. (LaPresse) Il comitato 'Pace, disarmo e smilitarizzazione del territorio' ha promosso un sit-in di protest ...Navi da guerra a Napoli: spiegato il motivo della loro presenza ... La notizia riportata su altre testate Questa mattina nella foschia che avvolge il Golfo di Napoli si è intravista la sagoma della ...