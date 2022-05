Sabir | il Mediterraneo tra i Sassi

Advertising

arci_terni : RT @tommo_marmore: Si chiude oggi il Festival Sabir. Rilanciare uno spazio di iniziativa del Mediterraneo: le proposte dei promotori https:… - laboescapes : RT @FestivalSabir: Si chiude oggi il Festival #Sabir. Rilanciare uno spazio di iniziativa del Mediterraneo: le proposte dei promotori https… - tommo_marmore : Si chiude oggi il Festival Sabir. Rilanciare uno spazio di iniziativa del Mediterraneo: le proposte dei promotori - ArciNazionale : Si chiude oggi il @FestivalSabir . Rilanciare uno spazio di iniziativa del Mediterraneo: le proposte dei promotori - FestivalSabir : Si chiude oggi il Festival #Sabir. Rilanciare uno spazio di iniziativa del Mediterraneo: le proposte dei promotori -

...aper programmare le iniziative e le campagne da promuovere unitariamente, per determinare un'alternativa alla politica dei muri e alla cultura di morte, per impedire aldi ......a'per programmare le iniziative e le campagne da promuovere unitariamente, per determinare un'alternativa alla politica dei muri e alla cultura di morte, per impedire aldi ...Nell’assemblea finale i promotori hanno chiesto l’abolizione del reato di immigrazione clandestina, vie legali e sicure alle frontiere, come è stato fatto per i profughi dell’Ucraina ...Matera, 14 mag. (askanews) - Si è concluso con l'assemblea finale l'ottava edizione del Festival Sabir nella cornice di Matera. Il Festival, promosso da ARCI insieme a Caritas Italiana, ACLI e CGIL, c ...