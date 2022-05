Roma bloccata sull'1-1 dal Venezia, la corsa all'Europa League si complica (Di sabato 14 maggio 2022) La Roma spreca una grande occasione per fare punti preziosi in chiave Europa League e non va oltre l'1-1 in casa contro il Venezia già retrocesso. Colpita a freddo, dopo solo 45 secondi, da un gol di Okereke, la squadra di Mourinho gioca però in superiorità numerica per un'ora, dopo che al 32' viene espulso Kiyine per un brutto fallo su Pellegrini. Per lunghi tratti il match è un assedio, 46 tiri di cui 16 nello specchio, 20 calci d'angolo, con un incrocio dei pali e tre traverse colpite, ma i giallorossi riescono solo a pareggiare con un gol di Shomurodov al 76'. Spinazzola rientra dal primo minuto dopo la lunghissima assenza, oltre dieci mesi, per l'infortunio agli Europei vinti dagli Azzurri, e viene accolto con un'ovazione dai tifosi giallorossi all'Olimpico. Il Venezia scende in campo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Laspreca una grande occasione per fare punti preziosi in chiavee non va oltre l'1-1 in casa contro ilgià retrocesso. Colpita a freddo, dopo solo 45 secondi, da un gol di Okereke, la squadra di Mourinho gioca però in superiorità numerica per un'ora, dopo che al 32' viene espulso Kiyine per un brutto fallo su Pellegrini. Per lunghi tratti il match è un assedio, 46 tiri di cui 16 nello specchio, 20 calci d'angolo, con un incrocio dei pali e tre traverse colpite, ma i giallorossi riescono solo a pareggiare con un gol di Shomurodov al 76'. Spinazzola rientra dal primo minuto dopo la lunghissima assenza, oltre dieci mesi, per l'infortunio agli Europei vinti dagli Azzurri, e viene accolto con un'ovazione dai tifosi giallorossi all'Olimpico. Ilscende in campo ...

