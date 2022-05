Roland Garros 2022, Lorenzo Musetti rassicura: “Ci sarò, sto molto bene” (Di sabato 14 maggio 2022) Sospiro di sollievo per tutti gli appassionati di tennis e i tifosi di Lorenzo Musetti, che nel corso dell’evento ‘Tennis&Friends’ ha confermato la propria partecipazione al Roland Garros 2022. Il tennista di Carrara, vittima di un infortunio a Madrid che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia e al seguente torneo di Lione, conferma la sua buona condizione: “Lunedì farò l’ultima risonanza di controllo, ma sto molto bene. La mia presenza a Parigi è certa.” SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Sospiro di sollievo per tutti gli appassionati di tennis e i tifosi di, che nel corso dell’evento ‘Tennis&Friends’ ha confermato la propria partecipazione al. Il tennista di Carrara, vittima di un infortunio a Madrid che lo ha costretto a rinunciare agli Internazionali d’Italia e al seguente torneo di Lione, conferma la sua buona condizione: “Lunedì farò l’ultima risonanza di controllo, ma sto. La mia presenza a Parigi è certa.” SportFace.

