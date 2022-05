Roger punta il dito contro Estefania a L’Isola 2022 | “Mi ha detto di giocare”

(Di sabato 14 maggio 2022) Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuovata dedei Famosi. In molti erano curiosi di scoprire come sarebbe andata avanti la storia d’amore traBalduino edBernal. I timori dei fan della coppia, purtroppo, si sono dimostrati fondati: la naufraga ha deciso di mettere fine al loro rapporto. Il comportamento del modello, infatti, oltre ha ferirla nel profondo, le ha causato anche dei dubbi sulle sue reali intenzioni. Il concorrente, però, non ha accettato buon grado questa decisione e ha rivelato un presunto accordo tra loro. Sembra che la ragazza gli abbia proposto di fingere di stare insieme per attirare l’attenzione del pubblico. Sarà davvero così? Secondoè assolutamente tutto falso. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere ...

All' Isola dei Famosi, in nomination Edoardo Tavassi, nominato da Roger Balduino dopo la prova. Resta in piedi, poi, la teoria di Edoardo Tavassi per il quale tutto potrebbe essere frutto di una strategia tra Roger e Beatriz in termini di visibilità. E dopo il triangolo adesso si parla di Roger Balduino e il 'triangolo' che annoia e nessuno ci crede: i Tavassi lo smascherano. Storia d'amore al capolinea tra Roger e Estefania. Piovono accuse durante la diretta di venerdì sera dell'Isola. Roger però non ha preso bene queste parole e ha voluto immediatamente rispondere. Anche Mercedez, nonostante avrebbe voluto nominare altri, sceglie Lory per ricambiare la nomination ricevuta nelle precedenti puntate.