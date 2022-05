Ragusa, giovane arrestato per furto in cantiere edile (Di sabato 14 maggio 2022) Ragusa – Proseguono a Ragusa i servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Ragusa, Pinuccia Albertina Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.I fatti risalgono allo scorso 8 maggio, quando nell’ambito dei controlli di prevenzione dedicati ai furti ed ai reati predatori, a Ragusa personale delle Volanti traeva in arresto, un cittadino straniero di anni 24 con vari precedenti di polizia, il giovane dopo aver sottratto furtivamente delle pedane utilizzati per ponteggi edile da un cantiere nella zona alta di Ragusa, fuggiva a bordo di un furgone. Immediatamente inseguito, veniva bloccato dai poliziotti e, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022)– Proseguono ai servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di, Pinuccia Albertina Agnello, che vedono la Polizia di Stato costantemente impegnata per contrastare ogni forma di illegalità a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.I fatti risalgono allo scorso 8 maggio, quando nell’ambito dei controlli di prevenzione dedicati ai furti ed ai reati predatori, apersonale delle Volanti traeva in arresto, un cittadino straniero di anni 24 con vari precedenti di polizia, ildopo aver sottratto furtivamente delle pedane utilizzati per ponteggida unnella zona alta di, fuggiva a bordo di un furgone. Immediatamente inseguito, veniva bloccato dai poliziotti e, ...

