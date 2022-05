Pioli: «Ibra? Mi auguro che per lui non sia The Last Dance, ho una stima smisurata verso di lui» (Di sabato 14 maggio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Atalanta, in programma domani alle 18 a San Siro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Giocheremo contro un avversario che, dopo di noi, ha il miglior ruolino in trasferta. Domani lo stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energia, sappiamo quanto siano bravi e forti i nostri tifosi a sostenerci. Ho visto una squadra molto attenta, con la giusta serenità e abbiamo cercato di preparare la partita di domani nel miglior modo possibile. Altre emozioni non ci sono”. Domani una sfida che evoca tanto… “Il 5-0 umiliante ci era servito per capire tante cose, ma non credo che domani chiuderemo un cerchio. Domani la partita è importantissima, ma poi ce ne sarà un’altra. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. All’andata avevamo fatto molto bene, ma mi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022) Il tecnico del Milan, Stefano, ha presentato in conferenza stampa la gara contro l’Atalanta, in programma domani alle 18 a San Siro. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Giocheremo contro un avversario che, dopo di noi, ha il miglior ruolino in trasferta. Domani lo stadio tutto rossonero non può che darci ancora più carica ed energia, sappiamo quanto siano bravi e forti i nostri tifosi a sostenerci. Ho visto una squadra molto attenta, con la giusta serenità e abbiamo cercato di preparare la partita di domani nel miglior modo possibile. Altre emozioni non ci sono”. Domani una sfida che evoca tanto… “Il 5-0 umiliante ci era servito per capire tante cose, ma non credo che domani chiuderemo un cerchio. Domani la partita è importantissima, ma poi ce ne sarà un’altra. Non dobbiamo cambiare la nostra mentalità. All’andata avevamo fatto molto bene, ma mi ...

Advertising

napolista : Pioli: «Ibra? Mi auguro che per lui non sia The Last Dance, ho una stima smisurata verso di lui» In conferenza: «N… - milanmagazine_ : MILAN - Pioli: 'Con l'Atalanta gara molto importante, l'ultima di Ibra? Spero di no' - sportmediaset : Pioli, messaggio a Ibra: 'Last dance a San Siro? Spero di no' - calsciomercato : Domani non si chiude un cerchio. Ibra? Mi auguro non sia The Last Dance. Domani lo stadio tutto rossonero non può c… - MilanPress_it : #Pioli: 'Non so se sarà la last dance di Ibra. Spero di no perchè è un grande campione e una grande persona. Anche… -