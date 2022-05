Napoli, alimenti e farmaci scaduti per curare gli anziani nella casa di cura (Di sabato 14 maggio 2022) Carenze strutturali e di gestione Chiusa una casa per anziani San Vitaliano (Napoli), 14 maggio 2022 - Agli anziani ospiti di una rsa in provincia di Napoli venivano servite pietanze preparate con ... Leggi su quotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Carenze strutturali e di gestione Chiusa unaperSan Vitaliano (), 14 maggio 2022 - Agliospiti di una rsa in provincia divenivano servite pietanze preparate con ...

Advertising

infoitinterno : **Napoli: farmaci e alimenti scaduti agli anziani, denunciata titolare casa di cura** - infoitinterno : Napoli, alimenti e farmaci scaduti per curare gli anziani nella casa di cura - ultimenews24 : (Adnkronos) - La titolare di una casa di cura in provincia di Napoli è stata denunciata dai carabinieri che hanno s… - fattidinapoli : Napoli: San Vitaliano, anziani curati con farmaci scaduti e sfamati con alimenti deperiti qu... -… - ottopagine : Farmaci scaduti e alimenti deperiti in una casa di cura: sequestro e denuncia #Napoli -