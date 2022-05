MotoGP, Alberto Puig conferma l’interessamento per Rins e Mir: “Abbiamo avuto contatti” (Di sabato 14 maggio 2022) Un colpo a sorpresa. Sono giorni molto particolari quelli che si stano vivendo in MotoGP. I temi che riguardano il GP di Francia attirano l’attenzione, ma alla fine quello che ha spiazzato tutti è stata la conferma da parte della Suzuki di abbandonare il Circus delle due-ruote a fine 2022. Questioni aziendali, infatti, hanno portato a una decisione così importante di un marchio che ha lasciato il segno nella massima cilindrata, ricordando ad esempio i titoli di Kevin Schwantz del 1993, di Kenny Roberts Jr. nel 2000 e di Joan Mir nel 2020. Un’uscita di scena che, chiaramente, ha avuto dei riflessi nel mercato piloti dal momento che proprio Mir e il suo attuale compagno di squadra nel team di Hamamatsu, Alex Rins, si trovano senza sella per il 2023. l’interessamento, per questo, da parte di Honda è stato ... Leggi su oasport (Di sabato 14 maggio 2022) Un colpo a sorpresa. Sono giorni molto particolari quelli che si stano vivendo in. I temi che riguardano il GP di Francia attirano l’attenzione, ma alla fine quello che ha spiazzato tutti è stata lada parte della Suzuki di abbandonare il Circus delle due-ruote a fine 2022. Questioni aziendali, infatti, hanno portato a una decisione così importante di un marchio che ha lasciato il segno nella massima cilindrata, ricordando ad esempio i titoli di Kevin Schwantz del 1993, di Kenny Roberts Jr. nel 2000 e di Joan Mir nel 2020. Un’uscita di scena che, chiaramente, hadei riflessi nel mercato piloti dal momento che proprio Mir e il suo attuale compagno di squadra nel team di Hamamatsu, Alex, si trovano senza sella per il 2023., per questo, da parte di Honda è stato ...

