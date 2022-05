Mosca: 'Non abbiamo intenzioni ostili per Helsinki e Stoccolma nella Nato' (Di sabato 14 maggio 2022) La reazione di Mosca alla possibilità che Finlandia e Svezia aderiscano alla Nato non si è fatta attendere. Parla il vicemistro degli Esteri Grushko. La Russia "non ha intenzioni ostili" rispetto a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 14 maggio 2022) La reazione dialla possibilità che Finlandia e Svezia aderiscano allanon si è fatta attendere. Parla il vicemistro degli Esteri Grushko. La Russia "non ha" rispetto a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia da domani sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia a causa di bollette non pagate. Lo ha ann… - fattoquotidiano : Parla l'ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica: “I nuovi ingressi non renderebbero più sicura l’area e rendereb… - fattoquotidiano : Non aderendo alle sanzioni occidentali contro Mosca, Ankara ha scelto di attirare uomini d'affari e capitali dalla… - waltergianno : @innocentefiorit Semmai è il contrario: i problemi seri sono per chi non vuole vedere un popolo che sta con il suo… - EliElielba : RT @jacopo_iacoboni: La novità non è che Washington ha telefonato. Ci ha sempre provato. La novità è che adesso Mosca ha risposto al telef… -