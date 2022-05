Mauro Corona età, lavoro, stipendio Cartabianca, moglie, figlie, studi, dove vive: tutto su di lui (Di sabato 14 maggio 2022) Mauro Corona è un volto ben noto al pubblico di Rai 3, poiché opinionista di Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer. Finora ha scritto svariati libri tra romanzi, saggi, poesie e fiabe per bambini ed è molto legato alle sue montagne. I telespettatori fedeli di Cartabianca conosceranno senza ombra di dubbio Mauro Corona, scrittore italiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 14 maggio 2022)è un volto ben noto al pubblico di Rai 3, poiché opinionista di, il programma di Bianca Berlinguer. Finora ha scritto svariati libri tra romanzi, saggi, poesie e fiabe per bambini ed è molto legato alle sue montagne. I telespettatori fedeli diconosceranno senza ombra di dubbio, scrittore italiano … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RivistaStudio : In molti la considerano ormai simbolo di tutto ciò che non va nei talk show politici ma lei non si arrende, continu… - nuccialupetta : RT @CorriereAlbaBra: ALBA - Una stagione davvero ricca di appuntamenti e di star quella del Grande Circo di Primavera ad Alba. Dopo Tananai… - minuttfminutt : RT @CorriereAlbaBra: ALBA - Una stagione davvero ricca di appuntamenti e di star quella del Grande Circo di Primavera ad Alba. Dopo Tananai… - Carmi27251070 : RT @CorriereAlbaBra: ALBA - Una stagione davvero ricca di appuntamenti e di star quella del Grande Circo di Primavera ad Alba. Dopo Tananai… - Julia78210 : RT @CorriereAlbaBra: ALBA - Una stagione davvero ricca di appuntamenti e di star quella del Grande Circo di Primavera ad Alba. Dopo Tananai… -