LIVE – Torino-Ravenna, gara-4 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 14 maggio 2022) La DIRETTA testuale di Reale Mutua Torino-OraSì Ravenna, sfida valida come gara-4 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. Il gioco da tre di Scott nel finale di gara-3 ha permesso a Torino di aggiudicarsi la sfida e portare la Serie sul 2-1 per Ravenna, con la possibilità di provare a pareggiare i conti sfruttando ancora il fattore ambientale. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 14 maggio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di sabato 14 maggio 2022) Latestuale di Reale Mutua-OraSì, sfida valida come-4 deidideidellaA2 2021/di. Il gioco da tre di Scott neldi-3 ha permesso adi aggiudicarsi la sfida e portare lasul 2-1 per, con la possibilità di provare a pareggiare i conti sfruttando ancora il fattore ambientale. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 14 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LA ...

Advertising

cinnamonmarti_ : live dal frecciarossa verso torino e a qualcuno è appena partita la canzone di konstrakta dal telefono, adoro - Ftbnews24 : Hellas Verona-Torino Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live #SerieA - MaleBeauty5 : RT @PrideVillageIT: Questa sera avremo il piacere di essere a Torino al Qimanji per l’unica data di preview della nostra stagione 2022 che… - Man15103 : RT @PrideVillageIT: Questa sera avremo il piacere di essere a Torino al Qimanji per l’unica data di preview della nostra stagione 2022 che… - LoonMartian : Registrazione del mio mini live sul Salone del Libro di Torino XD primo live della mia vita gente, ho pensato che s… -