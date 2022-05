L’ex comandante dei mercenari Wagner: «La guerra? Assurda. Putin manda a morire i suoi soldati» (Di sabato 14 maggio 2022) Marat Gabidullin, 50 anni, ex dell’aeronautica russa ed ex comandante del Wagner Group, il gruppo di mercenario finanziato dall’oligarca Evgheny Prigozhin, vicino a Putin, ha scritto un libro: “Io, comandante di Wagner”. In un’intervista rilasciata oggi a La Stampa racconta la sua verità sull’«Assurda guerra in Ucraina» e su Putin che «manda a morire i nostri uomini»: «Non c’è training, non c’è coordinamento delle azioni. Lo si è visto anche all’Isola dei Serpenti. Le vittorie in Siria furono dovute principalmente ai morti della Wagner, mentre i generali del Cremlino si fanno belli e vengono promossi. Ma l’Isis non aveva artiglieria, droni turchi, ... Leggi su open.online (Di sabato 14 maggio 2022) Marat Gabidullin, 50 anni, ex dell’aeronautica russa ed exdelGroup, il gruppo dio finanziato dall’oligarca Evgheny Prigozhin, vicino a, ha scritto un libro: “Io,di”. In un’intervista rilasciata oggi a La Stampa racconta la sua verità sull’«in Ucraina» e suche «i nostri uomini»: «Non c’è training, non c’è coordinamento delle azioni. Lo si è visto anche all’Isola dei Serpenti. Le vittorie in Siria furono dovute principalmente ai morti della, mentre i generali del Cremlino si fanno belli e vengono promossi. Ma l’Isis non aveva artiglieria, droni turchi, ...

Advertising

damincalza : @andreacantelmo8 immagino i vertici nato, i governi nazionali dove è in gioco la loro sicurezza, prendere i grande… - Piergiulio58 : Gruppo Wagner, il racconto senza filtri dell’ex comandante dell’armata di Putin: le “perdite enormi dell’esercito”,… - TranslateWarIT : ???????? Gli Stati Uniti hanno nominato la data in cui l'#Ucraina? batterà i russi, l'ex comandante dell'esercito amer… - lozacchetti : Solo su @Affaritaliani l'anticipazione del libro di #gabidullin, ex comandante del @gruppoWagner e stasera ospite d… - Den96109848 : @gianlucarivabe1 @AlexandraDiac20 @mariello1982 @lucianocapone @rulajebreal Il fare parte dell'esercito non giustif… -