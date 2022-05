L' avvertimento di Mosca | Ci sarà una reazione politica con la Finlandia e la Svezia nella Nato

(Di sabato 14 maggio 2022) "La Russia non ha intenzioni ostili in relazione allae alla" i due paesi intenzionati ad entrare. Lo ha detto il vice ministro degli esteri Alexander Grushko, stando all'...

... ha detto all'AFP Timo Kaukonen, un responsabile delle operazioni per l'operatore Fingrid, in una fase di tensione conper i piani di Helsinki di aderire alla Nato. "210.000 bambini ucraini ...E infine l'più terribile. "S e le forze convenzionali russe dovessero effettivamente essere spinte verso la sconfitta, come stanno cercando di fare gli Stati Uniti,potrebbe ...'La Russia non ha intenzioni ostili in relazione alla Finlandia e alla Svezia' i due paesi intenzionati ad entrare nella Nato. Lo ha detto il ...Il presidente ucraino rilascia la sua prima intervista a una tv italiana: “Sono pronto a parlare con Putin – ha confermato – ma senza ultimatum” ...