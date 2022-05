La finale di Eurovision 2022: ecco la scaletta (Di sabato 14 maggio 2022) Ai tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan spetterà il compito di proclamare il vincitore di Eurovision 2022. Venticinque i Paesi in gara, i 10 finalisti della prima semifinale, i 10 finalisti della seconda semifinale ai quali si aggiungono i Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito che hanno accesso diretto alla finale e si esibiscono per la prima volta. Ospiti della serata i Maneskin, vincitori lo scorso anno con Zitti e Buoni, con un omaggio a Elvis Presley e Gigliola Cinquetti che trionfò nel 1964 con Non ho l’età. A dare il via alla gara sarà stavolta la Repubblica Ceca (We Are Domi – Lights Off). Poi a seguire Romania: WRS – Llámame, Portogallo (MARO – Saudade, Saudade), Finlandia (The Rasmus – Jezebel), Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry), Francia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 14 maggio 2022) Ai tre conduttori Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan spetterà il compito di proclamare il vincitore di. Venticinque i Paesi in gara, i 10 finalisti della prima semi, i 10 finalisti della seconda semiai quali si aggiungono i Big Five, ovvero Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito che hanno accesso diretto allae si esibiscono per la prima volta. Ospiti della serata i Maneskin, vincitori lo scorso anno con Zitti e Buoni, con un omaggio a Elvis Presley e Gigliola Cinquetti che trionfò nel 1964 con Non ho l’età. A dare il via alla gara sarà stavolta la Repubblica Ceca (We Are Domi – Lights Off). Poi a seguire Romania: WRS – Llámame, Portogallo (MARO – Saudade, Saudade), Finlandia (The Rasmus – Jezebel), Svizzera Marius Bear – Boys Do Cry), Francia ...

