Koulibaly | “Sarri è un pazzo | mi negò di vedere mio figlio Manè e Benzema i più forti” – VIDEO

(Di sabato 14 maggio 2022) Kalidouricordae racconta un aneddoto legato aldurante l’intervista rilasciata a Once Mondial Kalidou, difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista alla rivista francese Once Mondial: “Ho avuto tanti allenatori atipici. Sono stati grandi allenatori, ma il più– tra virgolette – è stato Maurizio. Era molto appassionato di tattica, ci ha fatto lavorare davvero tanto in undici contro zero. Ma la cosa più pazza che ha fatto è stata quando è nato mioe mia moglie era in procinto di partorire.mi disse che non avevo il diritto di andare da mia moglie per la nascita di mio, era davvero un”.ha poi aggiunto: “Il ...

