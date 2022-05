Advertising

sportli26181512 : Juve, senti Xavi su Morata al Barcellona VIDEO: Xavi, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa evita così un… - FantaPianto : @DonPeschio @GruppoEsperti Ti senti davvero di rischiare due attaccanti della Juve contro la Lazio? Metti Pinamont… - Giuls1994 : Senti coglione di #skysport24 sei un grande testa di cazzo, nessun rigore non dato alla juve al ritorno contro l'in… - HarryBosch73 : @Bresingar_ È il 'metodo Collina'seguito anzi scimmiottato da arbitri che sono omuncoli vanitosi con l'ego gonfio.… - edmond837528411 : @pisto_gol Culaton.leccaculo di berlusconi e Galliani .hai la faccia da culo proprio tu uomo di merda senza neanche… -

Calciomercato.com

Il rumors di Alfredo ...Papà Mantovani mi disse che non aveva più la forza di competere con, Milan, Inter, ha dovuto ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Sampdoria,Eriksson: 'B sarebbe un dolore. ... Juve, senti Vlahovic: 'Pronto a scendere all'inferno, se servirà a riportarti in paradiso' L'ex numero 1 di Juventus e Nazionale, 64 anni, si sarebbe sentito male questa mattina ad Asti, dove si trovava per una cena di ...Non solo quello di Dybala, in casa Juve uno dei giocatori ancora incerti della loro permanezna in bianconero è sicuramente Alvaro Morata. La Vecchia Sign ...