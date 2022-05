(Di sabato 14 maggio 2022) Cinquantain Serie A. Mai, nella sua carriera di allenatore, Ivanera riuscito ad arrivare tanto in alto (si era fermato a 49 nella prima annata con il Verona). E c'è ancora una- ...

La Gazzetta dello Sport

Cinquanta punti in Serie A. Mai, nella sua carriera di allenatore, Ivanera riuscito ad arrivare tanto in alto (si era fermato a 49 nella prima annata con il Verona). E c'è ancora una partita - quella di venerdì contro una Roma che potrebbe essere distratta dall'...Nell'ultima stagionale davanti al proprio pubblico, gli scaligeri si arrendono ai granata allenati dall'exe non agguantano la vittoria che sarebbe valso ilnell'era dei tre punti. ... Juric 50, è record di punti: "Merito dei ragazzi. Oggi partita seria e tosta" Ivan Juric deve fare i conti con il doppio KO ... Ancora una volta l’impianto casalingo farà registrare numeri da record, ulteriore sintomo di un amore spropositato, divenuto inossidabile durante la ...L'ex Juric impedisce agli scaligeri di agguantare la vittoria e il record dei punti VERONA (ITALPRESS) - Basta un gol di Brekalo al Torino ...