Ioan | Alpini e commissione pari opportunità lavorino assieme per la riuscita dell’evento

Leggi su udine20

(Di sabato 14 maggio 2022) “Giù le mani dagli. Mi indigna l’atteggiamento di chi, senza nemmeno fornire prove, accusa un intero corpo di fatti così gravi. Una storia di solidarietà, generosità, altruismo, coraggio e passione non può e non deve essere macchiata da accuse generiche e vaghe”. Così Lorenza, consigliera delegata alle, che aggiunge: “Se ci sono stati comportamenti scorretti, si faccia chiarezza. Ma non ha senso fare processi sommari, inventare petizioni e arrivare addirittura ad assurde ipotesi di cancellazione di un evento che Udine sarà orgogliosa di ospitare. Glirispondono presente, sempre. Quando c’è un terremoto, un’alluvione, una calamità, loro si rimboccano le maniche e aiutano. Pensare che questo corpo debba subire certi attacchi significa sparare nel mucchio e ...