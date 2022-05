Giornalista uccisa in Palestina | Israele nella bufera

Leggi su velvetmag

(Di sabato 14 maggio 2022) Il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha condannato all’unanimità l’assassinio di Shireen Abu Akleh, laveterana dell’emittente qatariota Al Jazeeral’11 maggio a Jenin, in Cisgiordania. Sotto accusa le forze armate di, impegnate in un’ “operazione militare” – un “assalto” secondo i palestinesi – attorno al campo profughi di Jenin in Cisgiordania, territorio palestinese occupato da Tel Aviv nel 1967. Palestinese, con cittadinanza americana, Shireen Abu Akleh, 51 anni, sarebbe stata colpita a sangue freddo, secondo i cronisti di Al Jazeera. Anche l’Autorità palestinese e il Governo del Qatar accusano l’esercito didi aver assassinato la cronista. Foto Twitter @AJEnglishCondanna per l’omicidio dellaDall’ONU è arrivata la condanna del Consiglio di Sicurezza. ...