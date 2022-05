Final four di Coppa Sicilia, la KeyJey Ragusa a Acireale (Di sabato 14 maggio 2022) Ragusa – Ultimo atto della stagione per la KeyJey Ragusa che parteciperà domani, domenica 15 maggio, ad Acireale, alla terza edizione della Coppa Sicilia di Serie A2 maschile. Oltre al sette ibleo allenato da Mario Gulino, saranno presenti alla Final four anche la Pallamano Palermo, l’Orlando Haenna e l’Hc Mascalucia. La prima gara è in programma alle 10,30 e vedrà la KeyJey affrontare l’Hc Mascalucia, mentre nell’altra semiFinale si fronteggeranno Palermo ed Haenna. La Finale per il 3° posto si giocherà tra le squadre perdenti delle due semiFinali a partire dalle 17 mentre la Finalissima è in programma per le 19. In caso di pareggio nelle ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 14 maggio 2022)– Ultimo atto della stagione per lache parteciperà domani, domenica 15 maggio, ad, alla terza edizione delladi Serie A2 maschile. Oltre al sette ibleo allenato da Mario Gulino, saranno presenti allaanche la Pallamano Palermo, l’Orlando Haenna e l’Hc Mascalucia. La prima gara è in programma alle 10,30 e vedrà laaffrontare l’Hc Mascalucia, mentre nell’altra semie si fronteggeranno Palermo ed Haenna. Lae per il 3° posto si giocherà tra le squadre perdenti delle due semii a partire dalle 17 mentre laissima è in programma per le 19. In caso di pareggio nelle ...

