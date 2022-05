Eurovision 2022 | serata finale | ovazione per Mahmood e Blanco

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 14 maggio 2022) (Adnkronos) –, esplosione del pubblico del Palaolimpico di Torino durante l’esibizione di. In occasione delladella kermesse, i vincitori di Sanremo hanno presentato una versione rinnovata di ‘Brividi’ di grande impatto emotivo e scenografico.è entrato in scena per primo, in look total black, attaccando il brano a cappella, raggiunto dopo le prime parole dain completo bianco con ricami argento. Grancon dialogo occhi negli occhi che si è chiuso con un abbraccio. Accolto da grandissimi applausi in platea. Dopo due semifinali seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, ladell’Song Contestsi è aperta con ...