Covid, Iss: «Le reinfezioni salgono ancora (5,8%)». Più di 400 mila nuovi contagi – Il report esteso (Di sabato 14 maggio 2022) Continuano a salire le reinfezioni da Covid-19 in Italia. Secondo quanto registrato dall'ultimo report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità dal 24 agosto all'11 maggio sono stati segnalati 438.726 episodi di persone reinfettate per la seconda volta dal virus. E nell'ultima settimana di monitoraggio la percentuale è salita al 5,8% rispetto al 5% registrato i 7 giorni precedenti. Alla luce della curva in crescita il report ribadisce le categorie attualmente più a rischio: i soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi di Covid-19 fra i 90 e i 210 giorni precedenti; i soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i ...

