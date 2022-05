Cesara Buonamici si è sposata

(Di sabato 14 maggio 2022) Joshua Kalman eFiori d’arancio al TG5:, storico volto dell’informazione Mediaset, si ècon il compagno Joshua Kalman a Fiesole, sua città natale. E a darne la notizia non poteva che essere Clemente Mimun, il suo direttore, che ha pubblicato diverse foto della cerimonia civile sul proprio profilo Twitter. Alla cerimonia erano presenti pochi invitati, tra i quali lo stesso Mimun, Emanuele Filiberto, l’allenatore Cesare Prandelli, il generale Leonardo Tricarico e il fotografo Mario Sestini; ai festeggiamenti veri e propri, previsti alla Terrazza Borromini di Roma mercoledì prossimo, ne sono invece attesi circa cento. La giornalista, classe 1957, ha detto sì in tailleur bianco al proprio compagno dopo ben venticinque anni insieme: lui, che ha circa sei anni ...

