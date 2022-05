Calciomercato Napoli, è caccia all'esterno: due nomi per Spalletti (Di sabato 14 maggio 2022) Il "progetto", si dice cosi, avrà bisogno di certezze: e per ora, e questo è chiaro, si sa che sicuramente andrà via un esterno sinistro, Ghoulam , e un altro ne dovrà arrivare; che Tuanzebe tornerà ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 14 maggio 2022) Il "progetto", si dice cosi, avrà bisogno di certezze: e per ora, e questo è chiaro, si sa che sicuramente andrà via unsinistro, Ghoulam , e un altro ne dovrà arrivare; che Tuanzebe tornerà ...

Advertising

CalcioOggi : Scelta fatta per Dybala: resta in Serie A, destinazione choc - - lucapalladino93 : RT @sportal_it: Lorenzo Insigne manda un messaggio ai tifosi del Napoli - PSGRelay : RT @davidDicario: ?? Il #Napoli ha chiesto informazioni per Keylor #Navas in uscita dal #PSG. #Calciomercato - Daniele20052013 : #Calcio #Calciomercato. #Fiorentina, #Callejon in partenza a fine stagione: #Espanyol e #Granada sull'ex #Napoli - davidDicario : ?? Il #Napoli ha chiesto informazioni per Keylor #Navas in uscita dal #PSG. #Calciomercato -