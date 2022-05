Calciomercato Inter – Asllani | Dybala e Zapata a confronto | VIDEO

Advertising

cmdotcom : Inter, Perisic dice addio a fine stagione: vicino l'accordo con il Chelsea - SkySport : Dybala, l'agente è a Londra: il punto di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato #Dybala #Juventus - Gazzetta_it : Lautaro troppo solo: ecco perché #Dybala può servire all'Inter #Calciomercato - calciomercatoit : #Dybala, ora la #Roma ci crede: contatti con #Mourinho, i motivi per il sì #calciomercato - Luxgraph : Pogba alla Juve, salto in avanti: il grande ritorno si avvicina -

La Gazzetta dello Sport si sposta sulla lotta scudetto: 'Derby pigliatutto' quello tra Milan e; Supercoppa, Coppa Italia e scudetto: Milano ha già vinto. Nella GALLERY le prime pagine dei ...E poi c'è l'ultimo pezzo del discorso, con l'forse ancora si deve sedere attorno a un tavolo. La scelta dell'con Gosens è chiara. Io penso che quando andava accolto come campione era ...Il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha commentato le accuse di Massimiliano Allegri di aver ricevuto una pedata dalla panchina dell'Inter durante la finale di ... una delle figuracce peggiori ...Perchè l'uomo che primo inventò le sponsorizzazioni nel calcio (con la scritta Sanson sui pantaloncini ... per dire...». Per andare all'Inter, dove però per lei non andò altrettanto bene... «Lì trovai ...