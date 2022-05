Ballando con le Stelle, ex vincitrice vicina al parto: tutta la verità (Di sabato 14 maggio 2022) . tutta la gioia per una notizia che ha cambiato di nuovo la sua vita L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto è intervenuta oggi a Verissimo, il salotto di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin. Radiosa e in forma splendida nel suo abito premaman, l’ex L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 14 maggio 2022) .la gioia per una notizia che ha cambiato di nuovo la sua vita L’ex Miss Italia Cristina Chiabotto è intervenuta oggi a Verissimo, il salotto di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin. Radiosa e in forma splendida nel suo abito premaman, l’ex L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

TheFox_j : RT @Alycienta_: Non serve essere ubriachi marci per ballare con la canzone della moldavia, è così spettacolare che ti trascina anche da sob… - Alycienta_ : Non serve essere ubriachi marci per ballare con la canzone della moldavia, è così spettacolare che ti trascina anch… - SofPa3 : RT @wispycobwebs: moldavia da ascoltare ballando su un tavolo con un boccale di birra in mano #ESC2022 #Eurovision #escita - Mery7115 : RT @wispycobwebs: moldavia da ascoltare ballando su un tavolo con un boccale di birra in mano #ESC2022 #Eurovision #escita - robertopontillo : Cantando Ballando...con la Moldavia. #Eurovision -