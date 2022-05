(Di sabato 14 maggio 2022) Dopo il pareggio contro la Salernitana, l’allenatore dell’Empoli, Aurelio, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Può dare un voto al campionato dell’Empoli? “Il voto datelo voi, abbiamo raggiunto un grande obiettivo. Abbiamo dormito bene stanotte e il turno scorso, per Empoli chiudere con tre giornate di anticipo è una bella soddisfazione. Non voglio usare aggettivi che qualcun altro ha usato, ma preferisco che lo usino gli altri. Abbiamo fatto giocare tanti giocatori da titolari, il risultato lo abbiamo raggiunto con tutto il gruppo. La città meritava questo perché è sempre vicina e disponibile quando i risultati sono negativi”. Avete chiuso con una bella festa.rimarrà ad Empoli? “Noi giochiamo la prossima, poi siccome siamo una buona famiglia con a capo il presidente, decideremo quel ...

napolista : Andreazzoli: «Dovevamo essere seri. A volte nel calcio non si mette abbastanza serietà» In conferenza: «Abbiamo ra… -

IlNapolista

Lo ha detto Aurelio, allenatore dell' Empoli , che si è presentato per l'intervista ... 'Credo che oggi nei confronti delle squadre che lottano per la salvezzatenere un ...... fatto qualche errore che nonfare". "Il mio futuro è nelle mani della società", così Spalletti al termine del match perso contro l' Empoli di. L'ex allenatore dell'Inter ha in ... Andreazzoli: «Dovevamo essere seri. A volte nel calcio non si mette abbastanza serietà» - ilNapolista Mister Andreazzoli nel post gara con la Salernitana - Leggi le ultime news sull'Empoli F.C., sfoglia PianetaEmpoli.it !Segui la diretta della partita sul nostro sito. Empoli-Salernitana, dove vederla in tv e streaming. La sfida tra Empoli e Salernitana, in programma alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani di Empoli e ...