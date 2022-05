Vincenzo Salemme e le bugie del Pci sui calamari freschi alle feste dell’Unità: “Riflettiamo sulla sinistra” (Di venerdì 13 maggio 2022) In una lunga intervista a Vincenzo Salemme, attore comico napoletano che ha recitato in tanti film importanti, anche di autori impegnati della sinistra come Nanni Moretti, racconta al Corriere della Sera aneddoti interessanti anche sulla politica. Per esempio, di quelle bugie che i dirigenti del partito, all’epoca il Pci, gli chiedevano di dire quando lavorava alle feste dell’Unità, nella sua zona d’origine, Bacoli, nei Campi Flegrei. Salemme racconta che vendeva il pesce alle rassegne politiche della sinistra, ma non quello fresco… “Da ragazzo dovevo spacciare per freschi i calamari surgelati, a mille lire. Io dissentivo. Mi veniva risposto da un dirigente del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) In una lunga intervista a, attore comico napoletano che ha recitato in tanti film importanti, anche di autori impegnati dellacome Nanni Moretti, racconta al Corriere della Sera aneddoti interessanti anchepolitica. Per esempio, di quelleche i dirigenti del partito, all’epoca il Pci, gli chiedevano di dire quando lavorava, nella sua zona d’origine, Bacoli, nei Campi Flegrei.racconta che vendeva il pescerassegne politiche della, ma non quello fresco… “Da ragazzo dovevo spacciare persurgelati, a mille lire. Io dissentivo. Mi veniva risposto da un dirigente del ...

