Vaccini Covid, accordo Ue-Pfizer per la consegna in autunno (Di venerdì 13 maggio 2022) BRUXELLES – Vaccini contro il Covid-19, la Commissione Europea ha firmato un accordo con BioNTech e Pfizer per la modifica del calendario di consegna. Con questa intesa le dosi, attese per giugno, potranno invece essere consegnate agli Stati membri a partire da settembre e per tutto l'autunno-inverno 2022-23, quando i Vaccini esistenti dovrebbero essere stati adattati alle nuove varianti del Sars-CoV-2 in circolazione. L'articolo L'Opinionista.

