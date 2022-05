Ultime Notizie – Nato, Svezia: “Pronti ad affrontare qualsiasi reazione Russia” (Di venerdì 13 maggio 2022) La Svezia si aspetta una risposta della Russia alla sua decisione di entrare a far parte della Nato, ma si dice pronta a reagire. A spiegarlo è il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist. ‘‘Se la Svezia sceglie di aderire alla Nato, c’è il rischio di una reazione da parte della Russia. Premetto che, in tal caso, siamo Pronti ad affrontare qualsiasi controrisposta”, ha spiegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Lasi aspetta una risposta dellaalla sua decisione di entrare a far parte della, ma si dice pronta a reagire. A spiegarlo è il ministro della Difesa svedese Peter Hultqvist. ‘‘Se lasceglie di aderire alla, c’è il rischio di unada parte della. Premetto che, in tal caso, siamoadcontrorisposta”, ha spiegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Bertare2Claudio : RT @sole24ore: ?? Ancora attacchi su Azovstal, con artiglieria e aerei: - Nonnadinano : RT @repubblica: Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra nave di… -