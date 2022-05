Ultime Notizie – Erdogan: “No a Finlandia e Svezia nella Nato” (Di venerdì 13 maggio 2022) La Turchia, Paese Nato, “non è favorevole” a Finlandia e Svezia nell’Alleanza, mentre i due Paesi appaiono sempre più vicini all’adesione. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi riguardo Svezia e Finlandia, ma non abbiamo un’opinione favorevole”, ha detto Erdogan in dichiarazioni riportate da Hurriyet. “Non abbiamo un’opinione positiva”, ha insistito parlando con i giornalisti dopo le preghiere del venerdì a Istanbul. “I Paesi scandinavi – ha aggiunto, stando al Daily Sabah – sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) La Turchia, Paese, “non è favorevole” anell’Alleanza, mentre i due Paesi appaiono sempre più vicini all’adesione. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip. “Stiamo seguendo con attenzione gli sviluppi riguardo, ma non abbiamo un’opinione favorevole”, ha dettoin dichiarazioni riportate da Hurriyet. “Non abbiamo un’opinione positiva”, ha insistito parlando con i giornalisti dopo le preghiere del venerdì a Istanbul. “I Paesi scandinavi – ha aggiunto, stando al Daily Sabah – sono come una guest house per le organizzazioni terroristiche”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

