Ucraina, Vadim Shyshimarin è il primo militare russo che andrà a processo per crimini di guerra (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sergente Vadim Shyshimarin di 21 anni , è il primo militare russo a processo con l'accusa di aver commesso crimini di guerra in Ucraina. In particolare, Shyshimarin è accusato di aver sparato alla ... Leggi su globalist (Di venerdì 13 maggio 2022) Il sergentedi 21 anni , è ilcon l'accusa di aver commessodiin. In particolare,è accusato di aver sparato alla ...

