Scosse di terremoto a Firenze durante la notte | nessun danno

(Di venerdì 13 maggio 2022) Una serie didiè stata registrata a pochi chilometri di, localizzare principalmente nell’area di Impruneta. Il comune dista circa 13 chilometri dal capoluogo di regione. La scossa più significativa è avvenuta alle 23.12 di ieri, con una magnitudo di 3,7. Altri quattro movimenti sismici di minore intensità, tra magnitudo 1,1 e 2,4 sono seguiti nel corso della. Un’ultima scossa di magnitudo 2.0 è avvenuta questa mattina sempre nella zona di Impruneta. Non si registrano danni nel comune, anche se la paura ha spinto diverse persone a scendere in strada. Almeno 200 le chiamate ricevute dal 112 nei minuti successivi alla scossa delle 23. Il sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei invita sui suoi profili social a mantenere la calma e in mattinata ha diffuso alcune ...

Advertising

RaiNews : #Terremoto a #Firenze. Che cosa sta accadendo negli ultimi giorni sul territorio toscano?L'analisi del sismologo Ca… - Loudmouthkid62 : RT @UffiziGalleries: #Buongiorno amici, oggi è #Venerdì13... Invochiamo la strega Armida che con i suoi incantesimi e talismani tenga lonta… - a70199617 : Terremoto Firenze, Meletti (Ingv): “Superate le 200 scosse, a Impruneta nel 1895 sisma di magnitudo 5.5” - fleur81eli : RT @UffiziGalleries: #Buongiorno amici, oggi è #Venerdì13... Invochiamo la strega Armida che con i suoi incantesimi e talismani tenga lonta… - artispolitical : RT @UffiziGalleries: #Buongiorno amici, oggi è #Venerdì13... Invochiamo la strega Armida che con i suoi incantesimi e talismani tenga lonta… -

Andiamo a esaminare quali sono i comportamenti da evitare e cosa fare durante e dopo un. Terremoti in Toscana, cosa NON fare se lediventano più forti Dovremmo ogni tanto rileggere ...A fronte delle ultimedidi ieri alle ore 23.12 e 23.15, la prima di 3.7 magnitudo, con epicentro a Impruneta, l'Opera di Santa Maria del Fiore informa che 'dai primi sopralluoghi effettuati non sono stati ...Le amministrazioni comunali non rilevano danni e problematiche agli edifici scolastici e agli immobili pubblici ...Prosegue lo sciame sismico nella zona di Impruneta, dove si sono verificate altre scosse anche stanotte e stamattina, scosse avvertite bene anche a Siena e dintorni. Per fortuna al momento non si son ...