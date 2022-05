Samantha Cristoforetti ospite alla finale Eurovision: si collegherà dallo spazio (Di venerdì 13 maggio 2022) Un’ospite speciale è previsto in collegamento direttamente dallo spazio alla finale di sabato 14 maggio dell’Eurovision Song Contest 2022. Si tratta dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, Samantha Cristoforetti, collegata dalla stazione spaziale internazionale con il Pala Olimpico di Torino. A confermarlo un annuncio ufficializzato dalla Rai e dalla EBU in uno dei tradizionali appuntamenti con la stampa. Vi raccomandiamo... Eurovision 2022: il commentatore per l'Ucraina al TG1 direttamente da un bunker Eccellenza italiana nel mondo, Cristoforetti non è nuova a questo genere di iniziative. Si fa ... Leggi su diredonna (Di venerdì 13 maggio 2022) Un’speciale è previsto in collegamento direttamentedi sabato 14 maggio dell’Song Contest 2022. Si tratta dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea,, collegata dstazione spaziale internazionale con il Pala Olimpico di Torino. A confermarlo un annuncio ufficializzato dRai e dEBU in uno dei tradizionali appuntamenti con la stampa. Vi raccomandiamo...2022: il commentatore per l'Ucraina al TG1 direttamente da un bunker Eccellenza italiana nel mondo,non è nuova a questo genere di iniziative. Si fa ...

sinascarinzi2 : RT @CarthusiaEd: Un libro per bambini sulla missione di Samantha Cristoforetti http://t.co/KbIgPKwYck http://t.co/ID3yGRxBl3 - ZerounoTv : L’Eurovision diventa “spaziale”: annunciato un collegamento con Samantha Cristoforetti - StraNotizie : in finale un collegamento con Samantha Cristoforetti - pezslaugh : Samantha Cristoforetti in collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale durante la Grand Final dell'#ESC2022 #Eurovision #ESCITA - fedevetr : ????COLPACCIO RAI! Direttamente dallo spazio Samantha Cristoforetti sbarcherà sull' #Eurovision #escita #esc2022 -