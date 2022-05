Salemme | «La più bella borghesia è quella milanese | è illuminata A Napoli è feudale»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Vincenzo, eccone un breve estratto: Eduardo com’era? «Ho recitato in tre sue commedie in tv. Malgrado l’austerità e l’aspetto severo, era un uomo semplice. Nelle pause mi fulminava. Io restavo lì per vedere se mi diceva qualcosa. Voi lo sapete, mi diceva, perché mi viene a vedere tutta questa gente? Aspettano che io muoia. Così possono raccontare: l’ho visto morire. Il teatro è quello, è l’attimo in cui arriva, non è né prima né dopo». Nel suo spettacolo prende di petto i luoghi comuni su, la pizza, il caffè che deve essere bollente, gli scippi… «C’è anche un luogo comune che mi riguarda Quando mi presentano in tv dicono: attore comico napoletano. Ma non lo dicono di un. Del napoletano, invece, sì». Avendeva pesce alle Feste dell’Unità. «Da ragazzo ...