Roma | rapina con ‘spaccata’ in gioielleria | è caccia alla banda

(Di venerdì 13 maggio 2022) Avevano intenzione di mettere a segno un colpo, di tornare a casa con un bel bottino. E, forse, avevano studiato tutto nei minimi dettagli. Eppure, qualcosa è andato storto perché i ladri, che avevano preso di mira unadi, in zona Giustiniana, sono riusciti a rubare solo poco materiale (e di poco valore).nellain zona Giustiniana Ladell’ariete ‘colpisce’ ancora. O meglio, pensava di farlo perché in realtà i malviventi non sono riusciti nel loro intento. E più che a portare via oro e preziosi, hanno distrutto l’attività. Prima un boato forte, sentito da tutti i residenti, poi la fuga dei ladri e l’arrivo della Polizia in quelladi via della Cappelletta al civico 24 in zona Giustiniana. È qui che ieri notte, intorno alle 3.30, è ...