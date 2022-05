"Quale nome ha fatto ai russi". Nadiya Antonova, per la traditrice ucraina è finita: in un seminterrato di Kharkiv... (Di venerdì 13 maggio 2022) I tradimenti non sono gradevoli in tempo di pace, figurarsi in tempo di guerra. Lo sa bene Nadiya Antonova, segretaria del consiglio locale di Kutuzivka, nella provincia rurale di Kharkiv. La donna è stata arrestata dalle forze speciali ucraine e da agenti dell'intelligence con l'accusa di aver rivelato i nomi di soldati, poliziotti e specialisti membri della resistenza nella sua città. La presunta spifferata alle truppe russe rappresenta uno sfregio senza fine al suo Paese. Ai soldati di Putin, inoltre, la donna avrebbe rivelato anche l'identità di cacciatori e ranger, cioè di quelli che meglio conoscono la zona e che quindi avrebbero potuto rappresentare un vantaggio importante per gli ucraini, stando a quanto riporta il Sun. Al momento dell'arresto, la Antonova era nascosta nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) I tradimenti non sono gradevoli in tempo di pace, figurarsi in tempo di guerra. Lo sa bene, segretaria del consiglio locale di Kutuzivka, nella provincia rurale di. La donna è stata arrestata dalle forze speciali ucraine e da agenti dell'intelligence con l'accusa di aver rivelato i nomi di soldati, poliziotti e specialisti membri della resistenza nella sua città. La presunta spifferata alle truppe russe rappresenta uno sfregio senza fine al suo Paese. Ai soldati di Putin, inoltre, la donna avrebbe rivelato anche l'identità di cacciatori e ranger, cioè di quelli che meglio conoscono la zona e che quindi avrebbero potuto rappresentare un vantaggio importante per gli ucraini, stando a quanto riporta il Sun. Al momento dell'arresto, laera nascosta nel ...

