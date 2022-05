Perisic, la Juventus prova ad inserirsi (Di venerdì 13 maggio 2022) Ivan Perisic sta trattando il rinnovo con l’Inter, ma sembra però scontento della sua situazione. I bianconeri potrebbero provare ad inserirsi Una settimana strana quella di Ivan Perisic. Da mattatore – con una doppietta – della Juventus nei supplementari della finale di Coppa Italia a problema per l’Inter. Il calciatore sembrerebbe essere innervosito per la L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ivansta trattando il rinnovo con l’Inter, ma sembra però scontento della sua situazione. I bianconeri potrebberore adUna settimana strana quella di Ivan. Da mattatore – con una doppietta – dellanei supplementari della finale di Coppa Italia a problema per l’Inter. Il calciatore sembrerebbe essere innervosito per la L'articolo

Advertising

SkySport : JUVENTUS-INTER 2-4 Risultato dopo i tempi supplementari ? ? #Barella (7’) ? #AlexSandro (50’) ? #Vlahovic (52’) ? r… - TuttoMercatoWeb : L'Inter incontrerà Perisic dopo il Cagliari. Ma intanto anche la Juventus si muove per il croato - capuanogio : L'#Inter e #Perisic si vedranno dopo Cagliari ma non ci saranno offerte al rialzo. Nel club nessuna preoccupazione… - RetwInter : RT @it_inter: Le antenne di #Perisic potrebbero presto drizzarsi verso Torino, occhio alla Juventus che segue con estrema attenzione le pro… - skvriniar : perisic alla juventus solo per far saltare il ginocchio a cuadrado in allenamento -