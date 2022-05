Advertising

italiaserait : Pedroni: ‘Rivoluzione marchio Coop offre più libertà di scelta’ - TV7Benevento : Pedroni: 'Rivoluzione marchio Coop offre più libertà di scelta' - - fisco24_info : Pedroni: 'Rivoluzione marchio Coop offre più libertà di scelta': (Adnkronos) - “È una partita decisiva quella che c… - Gdoweek : RT @marinambassigdo: Marco #Pedroni @Coopitalia É Il momento di un cambio di passo, una rivoluzione nella gestione delle mdd. CI sarà un ri… - Clazzati : RT @marinambassigdo: Marco #Pedroni @Coopitalia É Il momento di un cambio di passo, una rivoluzione nella gestione delle mdd. CI sarà un ri… -

"Allargare la presenza di Coop sullo scaffale significa offrire alle persone più libertà di scelta sia in termini di tipologia di prodotti, che di posizionamento di prezzo - prosegue- Un ...Quella che Coop definisce "ladel prodotto a marchio" e che prende il via già dal mese ...Europa di cambiamento forte e di sviluppo del nostro prodotto a marchio - ha spiegato Marco,...Così Marco Pedroni, Presidente Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori), in occasione dell’incontro “Rivoluzioni” ospitato a Milano per presentare le novità dei ...Sarà rinnovato il 50% dell'offerta e l'obiettivo è di raddoppiare il fatturato della marca del distributore Coop in 4 anni, fino a raggiungere 6 miliardi di euro. Investiti 10 milioni nella comunicazi ...