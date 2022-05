Advertising

Tiscali Notizie

e incredulità sono protagonisti inper la fine disumana toccata alla studentessa cristiana Deborah Samuel, che ieri è stata lapidata e bruciata da studenti musulmani a causa di un ...22/04/2022 LA GUERRA E' SEMPRE UN, E ROCCO IL SALENTINO LO SA MASSIMO GIORDANO IN SCENA DOMANI A MAGLIE (LECCE) Ore 20.45, ... di tutte le guerre in corso: Afghanistan, Yemen, Palestina,, ... Orrore in Nigeria, giovane cristiana lapidata e bruciata: i capi religiosi chiedono giustizia Orrore e incredulità sono protagonisti in Nigeria per la fine disumana toccata alla studentessa cristiana Deborah Samuel, che ieri è stata lapidata ...