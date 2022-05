Notizie guerra Ucraina | Kiev | colpita altra nave russa ' A Kharkiv spari su civili'

Advertising

VIDEO Rudenko, scrive il Time in copertina, "ha trasformato il Kyiv Independent da startup a fonte globale disullain Ucraina". "Alcuni mesi fa, quando abbiamo lanciato Kyiv ...E la tensione non accenna a calare, mentre torna ad aleggiare la minaccia dinucleare . Le ultimearrivano dalla regione di Kharkiv , dove l'esercito russo avrebbe sparato ai civili da ... Guerra Ucraina Russia, in fiamme nave russa colpita vicino a Isola dei Serpenti. DIRETTA La guerra in Ucraina è arrivata al 79esimo giorno. Nella notte è stata colpita un'altra nave russa, mentre Zelensky ha accusato la Russia di barbarie 79esimo giorno di guerra tra Ucraina e Russia.SONO SPAVENTATI E impotenti, presi da un senso di inquietudine e di smarrimento, schiacciati da un futuro sempre incerto che ora le immagini in diretta della guerra rendono più angosciante.