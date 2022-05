Nedved furioso con i calciatori e Allegri

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nel post sconfitta contro l'Inter, il vicepresidente della Juventus Pavelsi sarebbe scagliato contro giocatori e tecnico per una stagione altamente deludente chiusa a zero titoli

Si accendeva la Joya (nel prepartita "scaricato" sia dache da Marotta), si accendeva tutta ... Poi le scintille fra Allegri e la panchina dell'Inter, Martinezcon Inzaghi al momento del ...Si accendeva la Joya (nel prepartita "scaricato" sia dache da Marotta), si accendeva tutta ... Poi le scintille fra Allegri e la panchina dell'Inter, Martinezcon Inzaghi al momento del ... Nedved furioso con Allegri: scatta la litigata con Agnelli. Cosa è successo Nel post sconfitta contro l'Inter, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved si sarebbe scagliato contro giocatori e tecnico per una stagione altamente deludente chiusa a zero titoli ...Cosa è successo: clima teso ai vertici del club bianconero. La Gazzetta dello Sport parla di clima teso nello spogliatoio Juve dopo il ko in finale di Coppa Italia contro l’Inter. Nedved furioso con A ...