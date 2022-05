Musk fa sapere che l’accordo su Twitter è “sospeso” dopo la segnalazione di spam/account falso (Di venerdì 13 maggio 2022) Elon Musk afferma che il suo accordo per l’acquisto di Twitter è «temporaneamente sospeso» dopo che la piattaforma social ha dichiarato che gli account falsi o spam costituivano meno del 5% dei suoi 226 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili. Il CEO di Tesla, che ha offerto di acquistare il social per 44 miliardi di dollari, sul suo profilo Twitter ha postato un collegamento a un rapporto Reuters del 2 maggio sul deposito di Twitter, dichiarando di voler vedere i calcoli dell’azienda: «La trattativa Twitter è temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli account spam/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». Il prezzo delle azioni di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 13 maggio 2022) Elonafferma che il suo accordo per l’acquisto diè «temporaneamenteche la piattaforma social ha dichiarato che glifalsi ocostituivano meno del 5% dei suoi 226 milioni di utenti attivi giornalieri monetizzabili. Il CEO di Tesla, che ha offerto di acquistare il social per 44 miliardi di dollari, sul suo profiloha postato un collegamento a un rapporto Reuters del 2 maggio sul deposito di, dichiarando di voler vedere i calcoli dell’azienda: «La trattativaè temporaneamente sospesa in attesa di dettagli a supporto del calcolo che gli/falsi rappresentano effettivamente meno del 5% degli utenti». Il prezzo delle azioni di ...

