Milan-Atalanta, partita dello Scudetto? Arriva l’ordinanza del Sindaco Sala! (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Sindaco Sala emana un’ordinanza in vista di Milan-Atalanta, una partita moltoimportante. Milan Atalanta SalaIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha emanato un’ordinanza in vista della partita di campionato tra Milan e Atalanta, una partita che potrebbe rivelarsi fondamentale in ottica Scudetto. Il primo cittadino ha proibito l’alcol, vietandone la vendita anche per le bevande in bottiglia: sarà proibito quindi portarle domenica dentro il Meazza, in occasione dello scontro tra i rossoneri e i bergamaschi. Inoltre non sarà consentito introdurre nello stadio petardi, razzi e fuochi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) IlSala emana un’ordinanza in vista di, unamoltoimportante.SalaIldio Giuseppe Sala ha emanato un’ordinanza in vista delladi campionato tra, unache potrebbe rivelarsi fondamentale in ottica. Il primo cittadino ha proibito l’alcol, vietandone la vendita anche per le bevande in bottiglia: sarà proibito quindi portarle domenica dentro il Meazza, in occasionescontro tra i rossoneri e i bergamaschi. Inoltre non sarà consentito introdurre nello stadio petardi, razzi e fuochi ...

Advertising

gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - cmdotcom : Biglietti #MilanAtalanta: oltre 200 mila richieste. I club rossoneri: 'Numeri allucinanti' - Gazzetta_it : Con l'Atalanta maxi coreografia. Poi tutti in attesa, ma prevale la scaramanzia #MilanAtalanta - PianetaMilan : #Vieri : “ @acmilan , occhio all’ #Atalanta : può battere chiunque in #Italia ” | News #ACMilan #Milan… - simone_afeltra : RT @wazzaCN: Se il Milan perde contro l’Atalanta offro da bere a chiunque RT questo tweet -