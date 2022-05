Massimo Galli in politica con il PD? Lui smentisce: 'Lo dice la Lega, forse li disturba' (Di venerdì 13 maggio 2022) Come si apprende da Leggo , l'infettivologo ha però dichiarato: ' Per il momento questa cosa (entrare in politica) non mi è passata neanche per l'anticamera del cervello '. Il dottor Galli è sicuro ... Leggi su notizie (Di venerdì 13 maggio 2022) Come si apprende da Leggo , l'infettivologo ha però dichiarato: ' Per il momento questa cosa (entrare in) non mi è passata neanche per l'anticamera del cervello '. Il dottorè sicuro ...

Advertising

Nicolet84520681 : RT @Bluefidel47: Galli è a pezzi , distrutto dal lungo COVID: Da 4 mesi, il luminare non sa che pesci pigliare per guarire e così i profe… - milabigiu : RT @gallina_di: 'Sto male'. Massimo Galli, il drammatico annuncio è arrivato poco fa. Le condizioni del virologo ?? CE NE FREGA MENO DI UN C… - razorblack66 : RT @Bluefidel47: Galli è a pezzi , distrutto dal lungo COVID: Da 4 mesi, il luminare non sa che pesci pigliare per guarire e così i profe… - piero636 : RT @barbarab1974: 'Sto male'. Massimo Galli, il drammatico annuncio è arrivato poco fa. Le condizioni del virologo?????collega vedrai che ti… - Paoka87244490 : RT @gallina_di: 'Sto male'. Massimo Galli, il drammatico annuncio è arrivato poco fa. Le condizioni del virologo ?? CE NE FREGA MENO DI UN C… -