Loki 2: ecco quando inizieranno le riprese (Di venerdì 13 maggio 2022) Tom Hiddleston conferma “È dietro l’angolo. Inizieremo sicuramente in estate”. In seguito al successo di Loki e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron si dice soddisfatto per quanto riguarda il suo lavoro e commenta la seconda stagione di Loki “Se vogliamo continuare la storia della prima stagione in una seconda stagione dobbiamo coprire un nuovo terreno emotivo. Questo è ciò che è sempre stato importante per Tom ed è ciò che è importante per me”. Le anticipazioni su Loki 2 “Dopo tutto quello che è successo in questo film ci sono probabilmente delle ramificazioni narrative che finiranno dappertutto” spiega Waldron “Nel creare lo show, fin dall’inizio l’unico modo per farlo che valesse davvero la pena era trovare una nuova storia da raccontare con questo personaggio. Sentivamo di avere un percorso emotivo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Tom Hiddleston conferma “È dietro l’angolo. Inizieremo sicuramente in estate”. In seguito al successo die di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron si dice soddisfatto per quanto riguarda il suo lavoro e commenta la seconda stagione di“Se vogliamo continuare la storia della prima stagione in una seconda stagione dobbiamo coprire un nuovo terreno emotivo. Questo è ciò che è sempre stato importante per Tom ed è ciò che è importante per me”. Le anticipazioni su2 “Dopo tutto quello che è successo in questo film ci sono probabilmente delle ramificazioni narrative che finiranno dappertutto” spiega Waldron “Nel creare lo show, fin dall’inizio l’unico modo per farlo che valesse davvero la pena era trovare una nuova storia da raccontare con questo personaggio. Sentivamo di avere un percorso emotivo ...

Advertising

SStark27 : Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Ecco dove era finito Loki. @CdGherardesca… - Screenweek : Quando inizieranno le riprese della seconda stagione di #Loki ? Molto preso, a quanto pare. Ecco le ultime news… - reginadispine : RT @Elena52579378: per chi vuole usare nel nick/bio i simboli degli Avengers ecc, ecco qua mcu symbols ? Captain America ? Iron Man ? Bla… - GianlucaOdinson : Loki: ecco quando inizieranno le riprese della Stagione 2 con i registi di Moon Knight - L_valhalla : Ogni tanto mi chiedo se sto esagerando con i funko di Loki ma poi mi ricordo che per 5 anni non ha avuto un briciol… -