LIVE Giro d'Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga guadagna ancora, Bouwman diventa maglia rosa virtuale (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 14.39 Fra poco più di 15 chilometri lo sprint intermedio di Viggiano. Da lì a poco la Montagna Grande di Viggiano. 14.36 In gruppo è sempre la Trek-Segafredo, squadra della maglia rosa Lopez, a fare l'andatura. 14.34 5'31", in questo momento Bouwman è maglia rosa virtuale. 14.33 Continua l'avventura di Davide Villella (Cofidis), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Wout Poels (Bahrain-Victorious), Tom Dumoulin, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Diego Andres Camargo (EF Education Easypost), a 5'27" di margine sulla maglia rosa.

