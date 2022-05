Laura Pausini organizza una festa di compleanno a sorpresa ad Alessandro Cattelan: “Auguri super Ale!” (Di venerdì 13 maggio 2022) L’11 maggio è stato un compleanno speciale per Alessandro Cattelan. Il neo 42enne, infatti, si trova a Torino per condurre, insieme a Mika e Laura Pausini, l’Eurovision Song Contest 2022. È stata proprio la cantante di Solarolo a fargli un regalo indimenticabile, organizzandogli una piccola festa a sorpresa nel backstage. Cattelan, stupito e felice, ha ringraziato la cantante nelle storie di Instagram (ora scadute), e ha mostrato anche la torta. Per la decorazione, la Pausini ha scelto un’immagine dall’iconica serie Tv Friends, rivisitata sostituendo il volto dei personaggi con quello di Cattelan. I rumors di un brutto rapporto tra Cattelan e la Pausini sono solo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) L’11 maggio è stato unspeciale per. Il neo 42enne, infatti, si trova a Torino per condurre, insieme a Mika e, l’Eurovision Song Contest 2022. È stata proprio la cantante di Solarolo a fargli un regalo indimenticabile,ndogli una piccolanel backstage., stupito e felice, ha ringraziato la cantante nelle storie di Instagram (ora scadute), e ha mostrato anche la torta. Per la decorazione, laha scelto un’immagine dall’iconica serie Tv Friends, rivisitata sostituendo il volto dei personaggi con quello di. I rumors di un brutto rapporto trae lasono solo un ...

Advertising

vogue_italia : Laura Pausini, per la seconda serata all' Eurovision 2022, ha scelto tre meravigliosi look firmati Alberta Ferretti… - IlContiAndrea : La gente fa per andarsene… MA Pausini “Nooo non andate via rimanete seduti non abbiamo finitoooo” Cattelan “Per ch… - RadioItalia : Desiderio di oggi: affrontare la giornata con la stessa carica di Laura Pausini! ?? #EUROVISION #ESC2022… - Stefani67745127 : Ma perché in Italia presentatori bravissimi preparati simpatici come Alessandro Cattelan,Mika, Laura Pausini,vengo… - theveevo : RT @amaricord: LAURA PAUSINI FACCI LA SOLITUDINE L'EUROPA HA IL DIRITTO DI SAPERE #Eurovision #ESCita -